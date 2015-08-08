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الحكومة تشكل لجنة لإدارة وتسويق أراضى مشروع المليون فدان

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الحكومة تشكل لجنة لإدارة وتسويق أراضى مشروع المليون فدان الحكومة تشكل لجنة لإدارة وتسويق أراضى مشروع المليون فدان
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن مشروع استصلاح وتنمية "المليون فدان"، وذلك بحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان، الكهرباء، الرى، الزراعة، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثل القوات المسلحة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين تتولى تحديد الجهة التى ستقوم بإدارة وتسويق أراضى المليون فدان.

وأشار السفير حسام القاويش إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى شرح من وزير الرى عن موقف التعاقدات التى أبرمتها الوزارة بشأن حفر الآبار الخاصة بالمشروع، كما أجرى المهندس ابراهيم محلب اتصالاً بوزير البترول للاطمئنان على موقف استيراد الحفارات الخاصة بالآبار.

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض الموقف وأسلوب توزيع الأراضى فى كل من مناطق: قرية الأمل، الفرافرة، المغرة، توشكى، وغرب المنيا.
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مصر 365

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