أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت - سوبر إيطاليا.. يوفنتوس 2-0 لاتسيو.. البيانكونيري بمن حضر

Google+ Print
انتهت - سوبر إيطاليا.. يوفنتوس 2-0 لاتسيو.. البيانكونيري بمن حضر انتهت - سوبر إيطاليا.. يوفنتوس 2-0 لاتسيو.. البيانكونيري بمن حضر

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة السوبر الإيطالي المقامة حاليا في شنغهاي بالصين بين يوفنتوس ولاتسيو.

ويدخل بطل الدوري والكأس يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من بوفون، ليشتاينر، بونوتشي، إفرا، كاسيرس، بوجبا، بارزالي، ستورارو، كومان، ماركيزيو ومانزوكيتش.

بينما يدخل لاتسيو وصيف الكأس وثالث الدوري بتشكيل مكون من ماركيتي، دي فريي، باستا، رادو، جينتيليتي، إديرسون، كاتالدي، بيليا، كاندريفا، أونازي وكلوزه.

وكان يوفنتوس قد خسر لقاء السوبر الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام نابولي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2.

وانتهى اللقاء بفوز يوفنتوس 2-0.

ق61: نزول ديبالا في يوفنتوس بدلا من كومان.

ق69: سجل مانزوكيش الهدف الأول برأسه بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى.

ق73: عزز ديبالا التقدم بمتابعته لعرضية بوجبا داخل الشباك.

ق80: دخول يورينتي بدلا من صاحب الهدف الأول مانزوكيتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع