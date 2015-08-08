اعتقال قيادى بداعش كان يعتزم تفجير جسور بمحافظة ذى قار العراقية

كشف مصدر أمنى عراقى فى مكافحة الإرهاب بمحافظة ذى قار العراقية اليوم السبت عن اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" خلال محاولته دخول المحافظة، فيما بين أنه كان يعتزم تفجير الجسور بالمحافظة أثناء المظاهرات وإلقاء التهمة على المتظاهرين .

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "قوة أمنية تمكنت، قبل يومين، من اعتقال احد قادة تنظيم داعش، ويدعى أبو أيوب العراقي، أثناء دخوله ناحية الفجر، (118 كم شمال الناصرية)"، موضحا أنه "كان يقوم بعملية استطلاع الجسور بالمحافظة لمحاولة تفجيرها، بالتنسيق مع مجموعة تابعة له من أبناء الناصرية، أثناء المظاهرات وإلقاء التهمة على المتظاهرين".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن "المعتقل من أهالى قضاء تلعفر وقد اعترف بتنفيذه عدة عمليات تفجير وقتل فى عدة محافظات"، مشيرا الى أن "قاضى تحقيق محكمة الفجر أمر بتوقيفه بعد تدوين اعترافاته الأولية وأودع بسجن مكافحة الإرهاب".

يذكر أن محافظة ذى قار ومركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، و تشهد بين الحين والآخر العديد من عمليات الدهم والتفتيش، تعتقل خلالها مطلوبين ومشتبه بهم بتهم جنائية و"إرهابية".

>