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الداخلية السعودية تكشف هوية منفذ التفجير الانتحارى بمسجد قوات الطوارىء

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الداخلية السعودية تكشف هوية منفذ التفجير الانتحارى بمسجد قوات الطوارىء الداخلية السعودية تكشف هوية منفذ التفجير الانتحارى بمسجد قوات الطوارىء
كشفت وزارة الداخلية هوية منفذ التفجير الانتحارى بمسجد قوات الطوارىء بعسير الذى اسفر عن استشهاد 15 شخصا واصابة 33 اخرين.

وقال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية- فى بيان اليوم- إنه بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية فى هذه الجريمة النكراء, تبين أن الحادث كان جراء إقدام شخص انتحارى على تفجير نفسه بحزام ناسف فى جموع المصلين أثناء أدائهم صلاة الظهر.

وأضاف انه اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير, بأنه يدعى / يوسف بن سليمان عبدالله السليمان سعودى الجنسية , من مواليد 1415هـ (1994 مـ).

وتابع انه نتج عن الحادث الإجرامى استشهاد خمسة عشر مصليا, خمسة منهم من رجال الأمن العاملين بالمقر، وستة متدربين من الملتحقين بالدورات الخاصة بأعمال الحج، وأربعة من العاملين فى الموقع من الجنسية البنجلاديشية مشيرا إلى ان الحادث الإرهابى لايزال محل متابعة الجهات الأمنية المختصة.

وأكد أن هذه الأعمال الدنيئة لن تزيد رجال الأمن وأبناء الوطن إلا إصرارا على التصدى للفكر الضال وملاحقة أربابه والدفاع بكل نفيس عن حياض الدين , وعن أمن واستقرار هذه البلاد.
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مصر 365

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