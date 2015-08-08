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محافظ سوهاج يحيل مدير مستشفى المراغة المركزى للتحقيق‎ بسبب الإهمال

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محافظ سوهاج يحيل مدير مستشفى المراغة المركزى للتحقيق‎ بسبب الإهمال محافظ سوهاج يحيل مدير مستشفى المراغة المركزى للتحقيق‎ بسبب الإهمال

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،  استبعاد مدير مستشفى المراغة المركزى وإحالة المشرفين على قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى الى التحقيق .

جاء ذلك إثر تلقى المحافظ اتصالاً هاتفيا من احد المواطنين وهو مريض بالفشل الكلوى والذى كان يتلقى جلسات علاج الغسيل الكلوى بمستشفى المراغة المركزى وعند ذهابه فى الموعد المحدد له سابقاً لاجراء عملية الغسيل لم يجد القائمين علي القسم اومدير المستشفي .

وأصدر المحافظ تعليماته بتكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغه بالتوجة الي مستشفي المراغه المركزي والبحث في اسباب الشكوي, كما تم ايضاً تكليف وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتوجه الي المستشفي للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها واعادة تشغيل جميع اجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفي تحت اشراف قسم التمريض والقائمين بالنوبتجيه.

كان محافظ الاقليم قد أكد على انه لن يسمح بوجود اى تقصير او مماطلة فى تقديم الخدمات للمواطنين بأى من المؤسسات الخدمية الموجودة بالمحافظة وخاصة المستشفيات لكونها تعد من المنشآت الخدمية الحيوية التى تقدم خدمات جليلة للمواطنين .

وأكد أن قرار الاستبعاد جاء حرصاً على صحة وسلامة المواطنين لتوفير الحق فى العيش الكريم لهم وبما يليق بكرامة المواطن السوهاجى مشيراً الى انه لن يكون هناك اى تهاون مع المقصرين فى عملهم فى الفترة المقبلة .

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