محلب يكلف وزير الإسكان لتوفير وحدات سكنية للمضارين من عقار إمبابة المنهار

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، مطالباً وزير الإسكان بعرض حصر متكامل فى اجتماع قريب، لجميع المشروعات المطلوب تنفيذها، والتمويل اللازم لها، لحل مشكلات هذا القطاع تدريجياً.

من جانبه، أكد وزير الاسكان أن هناك 83 مشروعاً لمياه الشرب يجرى تنفيذها حالياً، وسيتم الانتهاء منها قبل الصيف المقبل، ومن المقرر أن تضيف حوالى 2.5 مليون م3 يومياً.

واستفسر رئيس الوزراء عن موقف عدد من مشروعات المياه الكبرى التى يتم تنفيذها، وتوقيت انتهائها، منها مشروع مياه القاهرة الجديدة، ومشروع محطة مياه 6 أكتوبر، ومشروع محطة مياه العاشر من رمضان، فأكد وزير الإسكان أنه يجرى العمل حالياً فى مشروع مأخذ وخطوط ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وهناك متابعة مستمرة من الوزارة للمشروع، ومن المقرر، حسب الاتفاق مع الشركة المنفذه الانتهاء منه فى 31 ديسمبر المقبل، وسيخدم هذا المشروع مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 500 ألف م3 يومياً من إجمالى 2 مليون م3 يومياً.

أما بشأن مشروع محطة مياه أكتوبر، فأكد الوزير بدء التشغيل التجريبى للمحطة فى نهاية شهر أغسطس الجارى، تمهيداً للتشغيل الرسمى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 400 ألف م3، بينما تبلغ طاقة المحطة بالتوسعات 1.6 مليون م3 يومياً، ويخدم المشروع مدينة 6 أكتوبر، ومناطق الهرم وفيصل، وهضبة الاهرام، وسيحل مشاكل هذه المناطق.

وأشار الوزير إلى أن مشروع محطة مياه العاشر من رمضان سيتم التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لها نهاية أغسطس الجارى بطاقة 300 ألف م3 يومياً، بينما ستدخل الخدمة 300 ألف م3 يومياً أخرى، بعد شهرين من التشغيل، وذلك من إجمالى 1.2 مليون م3 يومياً طاقة المحطة، وسيخدم المشروع مدن: العاشر من رمضان، بدر، الشروق، مدينتى، العاصمة الادارية الجديدة، وخليج السويس.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك 1087 مشروعاً للصرف الصحى يتم العمل بها حالياً، إضافة إلى 240 مشروعاً أخرى بالقرى، تم الانتهاء من تصميماتها، ومن الممكن فى حالة توافر التمويل الانتهاء منها فى 6 أشهر.

وكلف المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان بالتنسيق مع محافظ الجيزة لتوفير وحدات سكنية للمضارين من عقار إمبابة المنهار، والمساكن المجاورة له المهددة بالانهيار، على الفور.

- محافظ الجيزة: بدء نقل الأسر المتضررة من عقار إمبابة المنهار لوحدات بديلة