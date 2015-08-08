إحالة مدرس للمحكمة التأديبية بالأقصر لكسره ذراع تلميذة بمدرسة وادى الملكات

أحالت النيابة الإدارية بالأقصر برئاسة المستشار محمد حامد، مدير نيابة الأقصر الإدارية قسم أول، اليوم السبت، مدرسا لقيامه بكسر ذراع تلميذة بمدرسة وادى الملكات الابتدائية.

كان ولى أمر التلميذة "رضوى.ر"، بالصف السادس الابتدائى، والتلميذ "أبو الحسن.ح"، بنفس الصف، قد تقدم ببلاغ ضد "محسن.ح.ل"، مدرس بمدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة بإدارة الأقصر التعليمية، يفيد تعديه بالضرب بالعصى على كل منهما، مما أدى إلى إحداث كسر بذراع التلميذه.

وباشر التحقيقات المستشار عمر همام رئيس النيابة، والذى توصل إلى ثبوت صحة الواقعة، فى حق المتهم، خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة، والتى أمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية.