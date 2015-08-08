صاحب مصنع الكارتون المحترق بالعاشر: الخسائر من 25 لـ30 مليون جنيه

قال المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ومالك مصنع كارتون "دايس باك" بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، الذى شب فيه حريق أمس الجمعة إن النيران التهمت كل شىء والخسائر تقدر من 25 إلى 30 مليون جنيه، مستعوضا الله فى الأمر".

وأوضح المهندس رضا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مازال يتم رفع مخلفات الحريق حتى اليوم وهو ما يتجاوز أكثر من 24 ساعة، بعد تدمير كافة الماكينات الخاصة بالإنتاج، والتهام النيران لكل المواد الخام، وهو ما خلف عنه دمار شامل لكافة جوانب المصنع.

جدير بالذكر أنه توجهت صباح اليوم السبت إدارة الأدلة الجنائية بالشرقية لمعاينة المصنع، لمعرفة السبب الرئيسى وراء الحريق.