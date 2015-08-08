أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن سوهاج يسلم 5 رخص قيادة وتصاريح عمل مجانًا احتفالا بافتتاح القناة

Google+ Print
أمن سوهاج يسلم 5 رخص قيادة وتصاريح عمل مجانًا احتفالا بافتتاح القناة أمن سوهاج يسلم 5 رخص قيادة وتصاريح عمل مجانًا احتفالا بافتتاح القناة
استقبلت إدارة مرور سوهاج منذ قليل، برئاسة العميد عبدالمنعم العلكى وكيل الإدارة، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والشرطية لتسليم أول خمس رخص لقيادات السيارات بدون رسوم تقدم أصحابها لإدارة المرور لاستخراجها فى أول يوم عمل عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، كما قام مدير الأمن بتسليم أول 5 تصاريح عمال للأول 5 متقدمين مجانا بقسم تصريح العمل.

من جانبه، أشار اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن هذه المبادرة جاءت فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم فرحته فى افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك بعد موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على استخراج وثائق جواز السفر ورخصة قيادة و تصريح عمل وبطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد" بدون رسوم لأول خمسة من المواطنين المتقدمين لاستخراجهم فى أول يوم عمل عقب احتفالية بافتتاح القناة اليوم السبت المقبل الموافق 8/8/2015 وذلك بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة بإصدار تلك الوثائق على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح العميد عبدالمنعم العلكى وكيل إدارة مرور سوهاج، أن الأشخاص الذين تقدموا لاستخراج الرخص وتم تسليمها لهم بمعرفة مدير أمن سوهاج، هم رمضان ربيع السيد عساف ويقيم دائرة قسم ثان وسوزان رفعت الشيخ وتقيم شارع فوزى بلال بقسم ثان سوهاج ومحمود محمد عثمان ويقيم بناحية قرية المحامدة دائرة مركز سوهاج ورمضان ربيع السيد ويقيم قسم ثان سوهاج وعلى محمود أحمد ويقيم قسم ثان سوهاج.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»