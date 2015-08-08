أمن سوهاج يسلم 5 رخص قيادة وتصاريح عمل مجانًا احتفالا بافتتاح القناة

استقبلت إدارة مرور سوهاج منذ قليل، برئاسة العميد عبدالمنعم العلكى وكيل الإدارة، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والشرطية لتسليم أول خمس رخص لقيادات السيارات بدون رسوم تقدم أصحابها لإدارة المرور لاستخراجها فى أول يوم عمل عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، كما قام مدير الأمن بتسليم أول 5 تصاريح عمال للأول 5 متقدمين مجانا بقسم تصريح العمل.

من جانبه، أشار اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن هذه المبادرة جاءت فى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة جموع الشعب المصرى العظيم فرحته فى افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك بعد موافقة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على استخراج وثائق جواز السفر ورخصة قيادة و تصريح عمل وبطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد" بدون رسوم لأول خمسة من المواطنين المتقدمين لاستخراجهم فى أول يوم عمل عقب احتفالية مصر بافتتاح القناة اليوم السبت المقبل الموافق 8/8/2015 وذلك بكل الإدارات والأقسام والوحدات المختصة بإصدار تلك الوثائق على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح العميد عبدالمنعم العلكى وكيل إدارة مرور سوهاج، أن الأشخاص الذين تقدموا لاستخراج الرخص وتم تسليمها لهم بمعرفة مدير أمن سوهاج، هم رمضان ربيع السيد عساف ويقيم دائرة قسم ثان وسوزان رفعت الشيخ وتقيم شارع فوزى بلال بقسم ثان سوهاج ومحمود محمد عثمان ويقيم بناحية قرية المحامدة دائرة مركز سوهاج ورمضان ربيع السيد ويقيم قسم ثان سوهاج وعلى محمود أحمد ويقيم قسم ثان سوهاج.

>