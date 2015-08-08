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جلسة طارئة لجمعية مستثمرى العاشر لبحث أزمة حريق مصنع الكارتون

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جلسة طارئة لجمعية مستثمرى العاشر لبحث أزمة حريق مصنع الكارتون جلسة طارئة لجمعية مستثمرى العاشر لبحث أزمة حريق مصنع الكارتون
أكد المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه سيتم عقد جلسة طارئة خلال 48 ساعة من الآن للمكتب التنفيذى للجمعية، لبحث أزمة حريق مصنع "دايس باك" للكارتون بالمنطقة الصناعية الثانية، والذى شب فيه حريق التهم كافة أصول والمواد الخام بالمصنع، ووصل حجم الخسائر فيه لأكثر من 25 مليون جنيه.

وأوضح أبو النجا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من أدبيات الجمعية الدعم والمؤازرة لكافة أعضائها، والوقوف بجانب المستثمرين لحل كافة المشاكل التى تقابلهم، وسواء كان الدعم أدبيا أو ماديا فهو حق إنسانى بالدرجة الأولى للتخفيف من وطأة الكارثة، معربا عن أسفه لما حل بالمصنع بعد الحريق، ومؤكدا، أن المجلس يبحث كافة سبل الدعم وتنفيذها فى أقرب وقت.

وفى سياق متصل قال المهندس أبو العلا رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إنه ستتم دعوة المهندس كمال فهمى رئيس مجالس الأمناء خلال اجتماع مجلس أمناء العاشر فى جلسته المقبلة بعد تقييم الموقف الخاص بالمصنع المحترق وكيفية المساهمة فى تجاوز الأزمة التى يمر بها المصنع حاليا.

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مصر 365