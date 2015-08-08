تعرف على كلية العلوم الصحية التطبيقية وتخصصتها بجامعة المنوفية

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن كلية العلوم الصحية الطبيقية الجديدة بالجامعة تحتاج 100 طالب وطالبة هذا العام ويتوقع أن يتضاعف العدد إلى 200 طالب وطالبة .

وأضاف، ان الكلية اربعة سنوات دراسة بالاضافة إلى سنة إمتياز بمستشفيات الجامعة ويعقبها التكليف للعمل بالجامعة ويوجد بها 3 تخصصات فى الوقت الحالى وهم تصوير إشعاعى و تركيبات صناعية وتحاليل طبية ومعامل .

وأوضح، أنه سيتم فتح قسم خاص بالعناية المركزة والحالات الحرجة من الفرقة الثالثة بالكلية ويكون الخريج تقنى او تكنولوجسيت فى التخصص وهو أعلى من الفنى وأقل من الاخصائى