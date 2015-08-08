التشكيل - روميرو يعوض دي خيا وشفاينشتايجر بديلا مع يونايتد أمام توتنام

يدفع الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بالأرجنتيني سيرجيو روميرو حارس الفريق الجديد في التشكيل الأساسي ليعوض الإسباني دي خيا الذي خرج من القائمة في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الإنجليزي أمام توتنام.

وكان فان جال قد أعلن أن دي خيا لن يواجه توتنام نظرا لأن تركيزه ليس مع الفريق مع اقتراب انتقاله لريال مدريد.

ودفع فان جال أيضا بالوافدين الجدد دراميان وشنايدرلين وممفيس ديباي فيما احتفظ بالألماني شفاينشتايجر على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: روميرو

الدفاع: لوك شو - سمولينج - بليند - دراميان

الوسط: كاريك - شنايدرلين - ديباي - ماتا - أشلي يونج

الهجوم: روني