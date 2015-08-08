وائل كفوري يخرج عن صمته ولطيفة تقول: ليتني كنت معك

تواصل الفنانون في هذا الأسبوع بقوّة على موقع "تويتر"، إذ تلقّى بعض النجوم التهاني والتعازي من زملائهم على أعمالهم، كما أشاد آخرون ببعضهم البعض. وبحلول موسم الصيف، شارك النجوم متابعيهم بصور من الرحلات التي أقاموها إلى بلدان سياحيّة، كما لم يخلُ "تويتر" من الإعلان عن الأعمال والإصدارات الجديدة والمرتقبة.

نجوى كرم تستمرّ في هجومها

بعد تسريب أغنيتها "سيد الرجال"، قامت نجوى كرم بإطلاق أغنيتها رسمياً على حسابها الخاصّ في موقع "تويتر"، وأكملت نجوى هجومها على أشخاص مجهولين لم تُعلن عن أسمائهم ورفضت أن يكسب أيّ شخص شهرة على حسابها، وهدّدت بالبلوك.

عبدالله رويشد يشيد بميريام فارس

شكرت الفنانة ميريام فارس الفنان الخليجي عبدالله رويشد الذي أشاد بها، إذ قال إنها أفضل من غنّى باللهجة الخليجية.

من جهة أخرى، أخبرت ميريام جمهورها عن جيرانها الذين كانوا يستمعون إلى أغنية "بذمتك"، وقامت هي بالرقص على الأغنية، فقالت لهم: "الجيران عنا حاطين أغنية "بذمتك" بصوت عالي وأنا عم أرقص عليها بغرفتي".

زمن الفن القديم يعود على "تويتر"

نشر الإعلامي نيشان صورة قديمة جمعت فيروز مع الفنان الراحل نصري شمس الدين من أجواء التحضيرات لأحد أعمالهما.

أعلنت الفنانة ألين لحود عن تكريم سيُقام لوالدتها سلوى القطريب اليوم.

محمد كريم مع طليق هيفا وهبي

نشر الفنان محمد كريم صورة جمعته بطليق الفنان هيفا وهبي، التي شاركها في التمثيل في المسلسل "مولد وصاحبه غايب".

نوال الزغبي تتلقى التهاني بألبومها الجديد وجمهورها يُهاجم أهمّ المهنئين

تلقت للفنانة نوال الزغبي التهاني من جمهورها على ألبومها الجديد "يا جدع"، كما تلقت التهاني من فانز الفنانات: نجوى كرم وإليسا وأحلام. وكان اللافت إرسال صور قديمة جمعت الفنانات بنوال.

لكن جمهور نوال لم يكن لطيفاً مع إليسا، إذ وجّه إليها إساءات، وانتقد عمليات التجميل التي خضعت لها، إلاَ أنّ نوال رفضت هذه الإساءة وهدّدت بحذف كلّ من يتعرّض لأيّ فنان عبر حسابها على موقع "تويتر".

جاد شويري يطالب بالحاقدين

نشر الفنان جاد شويري صورة لافتة على حسابه الخاص في موقع "تويتر" كتب فيها: "أريد المزيد من الحاقدين، لأن من كان يكرهني سابقاً أصبح اليوم يحبني".

عمرو دياب وعاصي الحلاني يباركان لمصر

بعد تدشين قناة السويس الجديدة، بارك الفنان عمرو دياب لبلده مصر بالقول: "مبروك لمصر وشعبها قناة السويس الجديدة، خطوة مهمة في طريق التنمية ولازم تكون دافع لينا كلنا للعمل الجاد والإخلاص للوطن".

عاصي الحلاني أيضاً بارك لمصر: "مبروك لمصر على انجاز قناة السويس الجديدة خلال سنة هذا يعود إلى قوة الجيش المصري وجهود الرئيس ودعم الشعب وحب المصريين".

تامر حسني يتقدم بالتعازي بوفاة ميرنا المهندس

تقدم الفنان تامر حسني بالتعازي بوفاة الممثلة الشابة ميرنا المهندس، وكتب: "البقاء لله في وفاة الفنانة ميرنا المهندس إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون الله يرحمها نسألكم الدعاء والفاتحة".

عاصي الحلاني وإليسا يسافران في رحلة

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جمعته بعائلته، وهم في طريقهم جميعاً إلى"كان".

أما إليسا فتوجهت إلى لندنز ومنذ وصولها، تشارك إليسا جمهورها بصور من الأماكن التي تزورها والمقاهي التي تجلس فيها مع الأصدقاء.

هيفا وهبي للحاقدين: النجاح يأكل قلوبكم

عبرت الفنانة هيفا وهبي عن استيائها من حذف مسلسلها "مريم" عن موقع "يوتيوب" وتساءلت عن الفاعل، ووجّهت عبارة إليه بالقول: "النجاح يأكل قلوبكم".

وائل كفوري غاضب ونانسي تهاجم المسؤولين

عبّر كل فنان لبناني عن رأيه بأزمة النفايات التي يعاني منها لبنان. أمّا وائل فاختار أن يؤلف بيت شعر يُعبّر به عن غضبه وامتعاضه، فكتب: "ولا لحظة كان بيخطر عا بالي، يصير فينا هيك ونوصل لهل الحالي، الفرق كبير بين لَم الجبايي وتنظيف جيوبنا، وبين تنظيف البلد ولم الزبالي".

أما نانسي عجرم، فكان هجومها أقسى بكثير من وائل، إذ أسفت على الوضع الذي وصلنا إليه، مشيرة إلى الأمراض التي ستسبّبها النفايات للأطفال، وتوجّهت إلى السياسيين بالقول: "يا عيب الشوم".

لطيفة لوائل كفوري: ليتني كنت في بيروت حتى أحضر حفلتك يا أحلى إنسان

عبّرت الفنانة لطيفة عن إعجابها بصوت الفنان وائل كفوري في مهرجان الأرز، وتمنت لو كانت في لبنان حتى تحضر حفلته، وقالت إنه أحلى صوت وأحلى إنسان، وكتبت له: "الله على صوتك يا وائل مهرجان أرز لبنان"، وأضافت: "كنت أتمنى أكون ببيروت عشان أحضرك يا أحلى صوت وأحلى إنسان. برافو".

إصدارات جديدة وتحضيرات لأخرى

- أعلنت كارول سماحة عن تعاون جديد سيصدر قريباً وسيجمعها بالشاعر نزار فرنسيس.

- أعلن محمد حماقي أنه بصدد التحضير لألبوم جديد، سيصدر قريباً.

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