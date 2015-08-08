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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالعياط

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالعياط حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة، بحبس "طارق.ا" 25 سنة عاطل، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بإحدى قرى مركز العياط بجنوب الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الجنائى لمعاينتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية ما كشفته التحريات عن ضلوعه فى الاتجار بالمواد المخدرة "أقراص الترامادول"، بقرية البليدة مركز العياط، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة و مبالغ مالية حصيلة الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة و أحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365