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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات وحشيش خلال حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات وحشيش خلال حملة أمنية بالمنيا ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مخدرات وحشيش خلال حملة أمنية بالمنيا
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالمنيا، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين بحيازتهم كمية من المواد المخدرة تنوعت بين البانجو والحشيش المخدرة بقصد الاتجار.

البداية عندما تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بضبط كل من محمود ر م 24 سنة نقاش ببندر المنيا بحوزته 33 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، تزن 450 جم بقصد الاتجار، وتحرر له المحضر رقم 9587 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا، بالإضافة إلى ضبط ربيع ر م 29 سنة عاطل بإحدى قرى مركز المنيا وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، تزن 2 كجم ومبلغ مالى قدره 5200 جنيه، وتحرر المحضر رقم 7382 لسنة 2015 إدارى مركز المنيا، وضبط علاء خ ش 21 سنة عاطل بحوزته 4 لفافات متوسطة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن 1 كجم بقصد الاتجار، وتحرر له المحضرررقم 9518 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كل من: محمد م ش 19 سنة فلاح وناصر ا ا 27 سنة عاطل من مركز مطاى بحوزتهما 25 لفافة متوسطة الحجم تحوى نبات البانجة المخدر تزن حوالى 400 جم، وتحرر لهما المحضران رقم 3011 لسنة 2015 إدارى مركز مطاى.
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