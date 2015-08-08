منع “عبد الحليم قنديل” من السفرإلي الأردن

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم، الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” الأسبوعية من السفر إلى “عمان للمشاركة في منتدى يقام في العاصمة الأردنية مساء اليوم، بناء على طلب قاضي التحقيقات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل علي طائرة مصر للطيران رحلة رقم 719 المتجهه إلى عمان ، تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيقات لطلبة فى إحدي القضايا، وعلى الفور تم منعه من السفر واتخاذ الإجراءات القانونية معه.