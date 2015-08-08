الأوقاف: مجلس الوزراء ناقش مشروع كادر الدعاة الأسبوع الماضى

قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف تقدم بمذكرة رسمية بشأن تطبيق كادر الدعاة إلى مجلس الوزراء وجرى مناقشتها الأسبوع الماضى.

وأكد رئيس القطاع الدينى، إلى أن الوزارة تجرى عددا من الاختبارات للدفع بالشباب من خلال الدفع بـ650 واعظة يجرى اختبارهن لتصحيح الخطاب الدينى واختبار كبار السن بوظائف يشغلونها للدفع بالسن.

وأضاف عبد الرازق خلال مؤتمر له بالوزارة، أن الأوقاف وضحت للجميع سيطرتها على المساجد ردا على أحد زعماء الفكر الإرهابى والتكفيرى الذى وزع خريطة مزعومة بسيطرته على المساجد، مؤكدا أن الأوقاف تسيطر على كافة مساجد الجمهورية ولا أحد يسيطر عليها.

وهنأ عبد الرازق جموع الشعب المصرى بافتتاح مشروع قناة السويس الجديد، مضيفا أنها فاتحة خير، لافتا إلى أن الأوقاف شاركت المصريين فرحتهم بتخفيض سعر بيع كتبها احتفالا بالمناسبة العظيمة، مؤكدا أن لجنة الحج العليا حددت أن تكون الإقامة سوف تكون مركزية ومحيطة بالحرم، مضيفا أنه سوف يتم توزيع وجبة ساخنة يوم عرفة والاهتمام بدورات المياه ووجبات جافة وتجهيزات الغرف لإقامة طيبة مع وجود مبردات لأداء موسم ناجح.

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