مقتل 15من المسلحين الحوثيين وقوات صالح بمواجهات مع المقاومة الشعبية بتعز

قتل 15 من المسلحين الحوثيين وقوات صالح، فى مواجهات مع المقاومة الشعبية، وكمائن مسلحة، فى عدد من جبهات القتال فى مدينة تعز وسط البلاد، فى وقت تستعد فيه القوات الشرعية والمقاومة الشعبية لاستعادة مدينتين استراتيجيتن فى محافظة أبين حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن غالبية المدنيين أصيبوا، أثناء عودتهم إلى منازلهم، خصوصا فى مدينة الحوطة مركز المحافظة وإن سبعة عشر مدنيا قتلوا وأصيب العشرات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون، أثناء انسحابهم من محافظة لحج جنوبى البلاد.

وأفاد مراسل سكاى نيوز عربية بمقتل مدنى وإصابة ثلاثة عشر آخرين بينهم طفلان، فى قصف للحوثيين وقوات صالح، استهدفت الأحياء السكنية فى تعز.