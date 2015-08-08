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مصادر سعودية تكشف عقد لقاء سعودى سورى بوساطة روسية

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مصادر سعودية تكشف عقد لقاء سعودى سورى بوساطة روسية مصادر سعودية تكشف عقد لقاء سعودى سورى بوساطة روسية
كشفت مصادر سعودية رفيعة المستوى أن مسئولين سعوديين استضافوا رئيس مكتب الأمن القومى السورى اللواء على مملوك فى جدة فى السابع من شهر يوليو الماضى، فيما سمى بـ«اللقاء المعجزة» - أى بعد نحو 20 يوماً من لقاء سان بطرسبورج الذى جمع الرئيس الروسى بوتين مع ولى ولى العهد السعودى وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المصادر،التى لم يتم تسميتها، لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة اليوم السبت انه تم تم بالفعل الترتيب لعقد اللقاء بوساطة روسية.

وعلمت "الحياة" أن ربطت مصير الأسد بعملية سياسية فى سوريا شرطها الاول انسحاب ايران والميليشيات الشيعية التابعة لها و"حزب الله" مقابل وقف دعم المعارضة، ليبقى الحل سورياً - سورياً، ما يمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الامم المتحدة.

وذكرت المصادر ذاتها أن "اللقاء اسقط القناع الذى يخفى وجه النظام السورى وعرّى رئيسه بشار الأسد أمام الروس، كما اثبت أن الإرهاب فى سوريا ليس سببه الوقوف ضد جرائم الأسد، بخلاف القول أن الإرهاب السُنّى بلا دولة راعية، بينما نظيره الشيعى فى سوريا يحظى برعاية إيران".

وقالت أن السعودية أثبتت فى اللقاء انّه "لا صدقية للأسد، وإنها تحارب الإرهاب بلا هوادة".

يذكر أن السعودية كانت تستبعد أى حل للازمة السوريا مع وجود بشار الاسد فى السلطة.
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