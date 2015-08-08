عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية : افتتاح قناة السويس الجديدة رواج سياحي من المحروسة للعالم

قال أشرف صحصاح،عضو الاتحاد العام للغرف السياحية ،إن افتتاح قناة السويس الجديدة ،رواج سياحي عالمي للسياحية المصرية ،مشيرا ،إن الافتتاح الأسطوري للقناة ،يعتبر رسالة قوية للعالم بأسره ،والسائحين ،إن يتوافدوا إلى مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف،إن قدرة الأمان بمصر عالية ،وذلك بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي،وحفا افتتاح القناة ،وغيرها من المؤتمرات التي عقدت بما يدل على الانضباط الأمني الكبير يدل على قدرة جهاز الشرطة،والجيش على الحفاظ على مقدرات البلد.

وقال،إن تلبية الرئيس السيسي للطفل عمر ،إن يشهد معه حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ،وان يستقل معه مركب"المحروسة"هي لفتة إنسانية كبيرة ،تدل على عظمة رئيس إنسان بكل المعاني.

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