توافد الطلاب على معامل الجامعات فى آخر أيام المرحلة الثانية للتنسيق

بدأ منذ قليل، توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، على معامل الحاسب الآلى بالجامعات؛ لتسجيل رغباتهم، وذلك بآخر أيام المرحلة الثانية، حيث تنتهى اليوم، السبت، عملية تسجيل رغبات لطلاب هذه المرحلة، على الموقع الإلكترونى للتنسيق، وتغلق معامل الحاسب الآلى بالجامعات أبوابها اليوم، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق تسجيل الرغبات للطلاب مساء اليوم.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى، مؤكدا انتهاء أعمال تلك المرحلة فى تسجيل رغبات الطلاب مساء اليوم السبت.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على مكتب التنسيق سيبدأون فى عملية فرز رغبات الطلاب عقب إغلاق التسجيل على الموقع الإلكترونى مباشرة، مطالبا جميع طلاب المرحلة بسرعة الدخول على الموقع وتسجيل رغباتهم.

وأوضح "عطا"، أن عملية تسجيل الرغبات لطلاب الثانية الأولى للتنسيق، الذين يبلغ عددهم 168 ألفا و730 طالبا وطالبة، تسير بشكل منتظم منذ فتح الموقع الإلكترونى ولا يواجهون أى مشاكل فى التوزيع الجغرافى أو غيره من قواعد التنسيق للعام الجديد.

وطالب عطا، جميع طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل الرغبات، مؤكدا أن المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة سيضطرون لانتظار دورهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك يكونون تحت رحمة وجود أماكن شاغرة بالكليات.