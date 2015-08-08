أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توافد الطلاب على معامل الجامعات فى آخر أيام المرحلة الثانية للتنسيق

Google+ Print
توافد الطلاب على معامل الجامعات فى آخر أيام المرحلة الثانية للتنسيق توافد الطلاب على معامل الجامعات فى آخر أيام المرحلة الثانية للتنسيق
بدأ منذ قليل، توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، على معامل الحاسب الآلى بالجامعات؛ لتسجيل رغباتهم، وذلك بآخر أيام المرحلة الثانية، حيث تنتهى اليوم، السبت، عملية تسجيل رغبات لطلاب هذه المرحلة، على الموقع الإلكترونى للتنسيق، وتغلق معامل الحاسب الآلى بالجامعات أبوابها اليوم، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق تسجيل الرغبات للطلاب مساء اليوم.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى، مؤكدا انتهاء أعمال تلك المرحلة فى تسجيل رغبات الطلاب مساء اليوم السبت.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على مكتب التنسيق سيبدأون فى عملية فرز رغبات الطلاب عقب إغلاق التسجيل على الموقع الإلكترونى مباشرة، مطالبا جميع طلاب المرحلة بسرعة الدخول على الموقع وتسجيل رغباتهم.

وأوضح "عطا"، أن عملية تسجيل الرغبات لطلاب الثانية الأولى للتنسيق، الذين يبلغ عددهم 168 ألفا و730 طالبا وطالبة، تسير بشكل منتظم منذ فتح الموقع الإلكترونى ولا يواجهون أى مشاكل فى التوزيع الجغرافى أو غيره من قواعد التنسيق للعام الجديد.

وطالب عطا، جميع طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل الرغبات، مؤكدا أن المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة سيضطرون لانتظار دورهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك يكونون تحت رحمة وجود أماكن شاغرة بالكليات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365