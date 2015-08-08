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سقوط رؤساء الشُعب الإخوانية بالمحافظات قبل ذكرى فض اعتصام رابعة

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سقوط رؤساء الشُعب الإخوانية بالمحافظات قبل ذكرى فض اعتصام رابعة سقوط رؤساء الشُعب الإخوانية بالمحافظات قبل ذكرى فض اعتصام رابعة
وجّهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة استهدفت الشُعب الإخوانية بالمحافظات قبل ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة فى الجيزة، وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من القائمين على هذه الشُعب الإخوانية، الذين ينظمون مسيرات للزحف نحو ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على هذه الكوادر الإخوانية، بعدما ثبت تورطها فى التنظيم والتخطيط لخلق نوع من الفوضى فى البلاد أثناء ذكرى فض اعتصام رابعة والتجمع فى الميادين وتعطيل حركة الطرق واستهداف المنشآت العامة، كما أطلقوا دعوات تصعيدية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستهداف السجون التى يقبع خلفها قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد.

وتبين أن معظم العناصر الإرهابية التى ألقت أجهزة الأمن القبض عليها كانت تقطن بمحافظة شمال سيناء وتخطط لاستهداف المواقع الشرطية فى ذكرى فض اعتصام رابعة، كما تم ضبط لجان إلكترونية بسيناء تتواصل مع قناة الجزيرة وتمدها بفيديوهات وصور عن أحداث فض اعتصام رابعة لإذاعتها يوم 14 أغسطس المقبل، فى محاولات منها لتشويه صورة خارجيا، خاصة بعد النجاح الذى حققه الشعب المصرى بحفر وافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث سعت هذه اللجان الإلكترونية إلى تركيب فيديوهات وصور لقتلى وجرحى داخل الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية وإظهار وحشية قوات الأمن، تمهيدا لإرسالها لقناة الجزيرة وقنوات ومحطات أخرى أجنبية.

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مصر 365

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