خل التفاح.. علاج طبيعى مساعد للكبد الدهنى

مرض الكبد الدهنى عبارة عن تراكم الدهون فى خلايا الكبد بصورة مرتفعة، حيث إنه من الطبيعى ألا تتعدى نسبة الدهون فى الكبد 2%، ولكن عندما تكون أكثر من 5 إلى 10 فى المئة، فيمكن اعتبارها مرضا، حيث إن تراكم الدهون فى الكبد يجعله عرضة لمزيد من الضرر، الذى يمكن أن يسبب الالتهاب.

وبصرف النظر عن الإفراط فى استهلاك الكحول، فهناك عوامل خطر لمرض الكبد الدهنى وتشمل ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكرى من النوع 2، والتهاب الكبد الفيروسى، وفقدان الوزن السريع وسوء التغذية.

وفيما يلى أهم 5 علاجات منزلية لمرض الكبد الدهنى، وفقاً للموقع الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية:

1- خل التفاح

خل التفاح هو واحد من أفضل العلاجات لمرض الكبد الدهنى، كما أنه يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة فى الكبد وحوله، ويساعد على فقدان الوزن، علاوة على ذلك، يحسن عمل الكبد ويقلل من التهابه.

2- الشاى الأخضر

وفقا لدراسة 2013 نشرت فى المجلة الدولية للطب الجزيئى، فإن الشاى الأخضر مع مضادات الاكسدة عالية الكثافة يحسن وظائف الكبد ويقلل الدهون فى المرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهنى غير الكحولى.

وأضاف الخبراء أن الشاى الأخضر يساعد فى منع كمية الدهون المخزنة فى الكبد ويحسن وظائف الكبد، وعلاوة على ذلك يقلل المدخول المنتظم للشاى الأخضر من وزن الجسم ونسبة الدهون.