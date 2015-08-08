"ولى عهد البحرين" مهنئا "محلب" بالقناة الجديدة: ستسهم فى نماء مصر

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد البحرينى، نائب القائد الاعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

وهنأ ولى العهد البحرينى -بحسب وكالة الأنباء البحرينية- الشعب المصرى وقيادته السياسية بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنها خطوة بارزة ستسهم فى نماء مصر وتعزيز استراتيجية موقعها إقليميا ودوليا، مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز هذا المشروع فى وقت قياسى دليل قوى على الإصرار الكبير على الاستمرار فى الانجاز وتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية، التى تتضافر الجهود من أجلها مجتمعة لتحقيق المزيد من النماء والرفعة لمصر الشقيقة.

واختتم ولى العهد البحرينى برقيته قائلا: إن ما لجمهورية مصر العربية الشقيقة من مكانة كبيرة لدى العرب جميعا ولدينا فى مملكة البحرين هو مما يدفعنا بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للتأكيد دوما على تواصل دعمنا ومساندتنا لمصر الشقيقة وتطوير التنسيق والتعاون فى جميع المجالات بناء على ما حققته علاقات بلدينا الراسخة.

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