مطار الجوف يستقبل أول رحلة دولية

استقبل مطار منطقة الجوف امس أول رحلة دولية تابعة لشركة طيران النيل قادمة من مطار القاهرة الدولي لتصبح رابع شركة طيران دولية تشغل رحلات إلى مطار الجوف .

كان في استقبال الطائرة عند وصولها وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز الموسى، وعضو مجلس إدارة مجموعة الطيار الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، ومدير مطار الجوف عبدالمحسن المضيان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية .

وفور وصول الطائرة استقبلت بالبروتكول الدولي "مرور الطائرة تحت المقص المائي"، وعند نزول الركاب استقبل وكيل إمارة الجوف المسافرين بالورود مرحبا بقدومهم للمنطقة .

وأوضح مدير مطار الجوف أن شركة النيل ستسير رحلتين أسبوعيا ما بين مطار الجوف ومطار القاهرة الدولي، ليرتفع عدد شركات الطيران الدولية في مطار الجوف إلى أربع شركات، مؤكدًا أن مطار الجوف أكمل جاهزيته لاستقبال رحلات دولية إضافية بعد أن استوفى المطار الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأضاف المضيان أن إحصائيات الحركة الجوية الدولية في المطار خلال النصف الأول من العام الحالي نقلت 24636 مسافرًا على متن 212 رحلة جوية .