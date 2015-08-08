د. آل هيازع: تفجير مسجد قوات الطوارىء بعسير عمل إجرامي

رفع الدكتور محمد بن علي ال هيازع عضو مجلس الشورى رئيس جامعة الفيصل تعازيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأسر الشهداء الذين استشهدوا على يد الغدر وهم يؤدون صلاة الظهر في المسجد وسأل الله ان يتغمدهم برحمته وان يشفي المصابين. وقال إن تفجير مسجد قوات الطوارىء بعسير عمل إجرامي دنيء، لم يراع حرمة بيت الله ولم يراع الدماء المسلمة المعصومة، واستهدف رجال امننا البواسل الذين يسهرون على أمن واستقرار قبلة المسلمين وقلب العالم الاسلام.

وأضاف أن من قام بهذا العمل من الفئة الباغية الإرهابية إنما يسعى إلى زعزعة أمن الوطن وانتشار الفوضى، ولن يزيدنا هذا العمل الإجرامي الجبان إلا لحمة والتفافاً حول القيادة الرشيدة التي آلت على نفسها محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وزاد : " لقد اثبتت الجماعات الإرهابية وفكرها العفن انها اداة في يد أعداء الوطن تتبنى فكر الخوارج مستبيحة الدماء والأعراض وأن المحضن الذي تنمو وتترعرع فيه هو الفوضى والقتل والدمار ولذلك سعت إلى ضرب اكثر الأماكن حرمة و طمأنينة ضاربين عرض الحائط بقوله تعالى " ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" .

وتابع : " إن وطننا والحمد لله ينعم بالأمن والاستقرار ، ومن يشاهد ما يحدث في العديد من الدول من الفوضى وانعدام الأمن يدرك ما تبذله الدولة من جهود موفقة ومسددة لحفظ الأمن والاستقرار. وليعلم المتربصون والحاقدون اننا جميعاً جنود للوطن ولن تزيدنا أفعالهم الجبانة إلا إصرارًا على نبذ أفكارهم الدخيلة على ديننا، دين الرحمة والمحبة والوسطية والتسامح.