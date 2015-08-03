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الرئيس اليمنى يتابع عبر الأقمار الصناعية سير عملية "السهم الذهبى"

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الرئيس اليمنى يتابع عبر الأقمار الصناعية سير عملية "السهم الذهبى" الرئيس اليمنى يتابع عبر الأقمار الصناعية سير عملية "السهم الذهبى"
ظهر الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، فى صورتين حديثتى الالتقاط، وهو يتابع سير عملية "السهم الذهبى".

ويظهر هادى فى الصورتين، وهو يراقب عبر الأقمار الصناعية، صور المواقع التى تدور فيها الاشتباكات، مشيرًا على بعض المواقع، ما يشبه التخطيط العسكرى للعمليات على الأرض.

كانت المقاومة مدعومة بقوات التحالف العربى، قد سيطرت على قاعدة "العند" الجوية بالكامل، من قبضة الحوثيين، بعد قتال عنيف قُتِلَ فيه العشرات أو أُسروا، كما استطاعت الدخول إلى معسكر اللواء الخامس بمحافظة "لحج".

وقال القائد فى المقاومة الشعبية، بلحج ناصر حدور، إن قاعدة العند، باتت تحت سيطرة المقاومة بالكامل بعد دحر الحوثيين.

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