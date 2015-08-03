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قائد عمليات عدن لـ"اليوم السابع":لانحتاج لتدخل برى من قوات التحالف العربى

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قائد عمليات عدن لـ"اليوم السابع":لانحتاج لتدخل برى من قوات التحالف العربى قائد عمليات عدن لـ"اليوم السابع":لانحتاج لتدخل برى من قوات التحالف العربى
قال اللواء ركن جعفر محمد سعد، المستشار العسكرى للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، وقائد العمليات العسكرية فى عدن، إنه لا توجد أى قوات برية تابعة لقوات التحالف العربى فى اليمن.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من عدن أن قوات التحالف العربى تدعم الجيش اليمنى فقط جوًا وبحرًا، كما أنها تقدم دعمًا لوجستيًا يتمثل فى إسقاط الأسلحة اللازمة لقتال مليشيا الرئيس المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين، ولا نحتاج لتدخل برى من قوات التحالف العربى.

وأوضح اللواء جعفر أن هذا الدعم نجح فى السيطرة على قاعدة العند الجوية وإلحاق الهزائم بالحوثيين.

وأكد جعفر أن اليمن الآن ليس فى حاجة لتدخل برى للسيطرة على الأوضاع على الأرض، حيث بلغت القوات البرية اليمنية 70 ألف جندى ولديهم اسلحة حديثة ومتطورة، مشددًا على أن 60% من جنوب اليمن أصبح فى قبضة الجيش اليمنى.

يذكر أن مجموعة من المواقع قد نشرت خبرًا يفيد بإنزال 3000 جندى من قوات التحالف العربى فى اليمن.

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