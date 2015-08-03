أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. محمد بن راشد يكشف عن إنشاء مشروع سكنى بدبى بمساحة 3,6مليون متر

Google+ Print
نشر الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" ولى عهد مدينة دبى، صورا لمشروع "ميدان 1" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكشف حاكم دبى عن تفاصيل المشروع الذى سيتكون من مناطق سياحية وتجارية وسكنية، وسيتم بناؤه على مساحة 3.6 مليون متر مربع.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المشروع سيضم 78 ألف نسمة، بالإضافة إلى بناء قناة مائية على مساحة 4 كم، وسيضم ميناء والعديد من الشواطئ ونافورات راقصة بارتفاع 442 مترا، والتى ستكون الأعلى عالمياً.

وسيضم مشروع "ميدان 1" صالة تزلج على مساحة 1.2 كيلو متر، وصالة للرياضيات المتعددة على مساحة 25 ألف متر مربع، ومسارا للدراجات البخارية وممارسة الجرى بطول 5.3 كيلومتر.

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات أن المشروع سيضم قاعة تتسع لـ8000 شخص لاستضافة كل الفعاليات العالمية والمحلية، وساحة عامة تسع ٦٠ ألفا لاستضافة الفعاليات الوطنية الكبرى.

وأكد حاكم دبى أن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ستكون فى عام 2020، تزامناً مع افتتاح معرض "اكسبو" العالمى، والتى حظيت الإمارات باستضافته، ووعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الزوار بتقديم أفضل تجربه بإذن الله.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- حاكم دبى ينشر صورة أثناء تجهيزه الطعام على النار فى رحلة مع أصدقائه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية