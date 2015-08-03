بالصور.. محمد بن راشد يكشف عن إنشاء مشروع سكنى بدبى بمساحة 3,6مليون متر

نشر الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" ولى عهد مدينة دبى، صورا لمشروع "ميدان 1" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكشف حاكم دبى عن تفاصيل المشروع الذى سيتكون من مناطق سياحية وتجارية وسكنية، وسيتم بناؤه على مساحة 3.6 مليون متر مربع.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المشروع سيضم 78 ألف نسمة، بالإضافة إلى بناء قناة مائية على مساحة 4 كم، وسيضم ميناء والعديد من الشواطئ ونافورات راقصة بارتفاع 442 مترا، والتى ستكون الأعلى عالمياً.

وسيضم مشروع "ميدان 1" صالة تزلج على مساحة 1.2 كيلو متر، وصالة للرياضيات المتعددة على مساحة 25 ألف متر مربع، ومسارا للدراجات البخارية وممارسة رياضة الجرى بطول 5.3 كيلومتر.

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات أن المشروع سيضم قاعة تتسع لـ8000 شخص لاستضافة كل الفعاليات العالمية والمحلية، وساحة عامة تسع ٦٠ ألفا لاستضافة الفعاليات الوطنية الكبرى.

وأكد حاكم دبى أن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ستكون فى عام 2020، تزامناً مع افتتاح معرض "اكسبو" العالمى، والتى حظيت الإمارات باستضافته، ووعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الزوار بتقديم أفضل تجربه بإذن الله.

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