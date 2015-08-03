أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتاة تعلن عن عشقها لحبيـبها بلافتة فى كفر الشيخ :"بحبك ..ومتزعلش منى"

Google+ Print
فتاة تعلن عن عشقها لحبيـبها بلافتة فى كفر الشيخ :"بحبك ..ومتزعلش منى" فتاة تعلن عن عشقها لحبيـبها بلافتة فى كفر الشيخ :"بحبك ..ومتزعلش منى"
لأول مرة، لجأت فتاة لوسيلة جديدة لتعبرعن عشقها لحبيبها محمد، وأكدت أنها تتمسك به، وذلك من خلال لافتة تم تعليقها بأحد شوارع تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، والتي قرأها المئات من الأهالى.

وتحمل اللافتة رسالة حب واعتذار علنية من إحدى العاشقات إلى حبيبها، مرسوم عليها قلوب حمراء وصور رومانسية. وقد جذبت هذه اللافتة انتباه المارة، لأنها وسيلة فريدة من نوعها للتعبير عن الحب والإخلاص.

وقالت الفتاة لحبيبها: "محمد حبيبي.. أنا بحبك أوي أوي.. مش عاوزاك طول العمر تزعل مني أبدًا.. بحبك أوى أوى".


>- بالصور.. عروض رياضية بكفر الشيخ لكشافة 9 محافظات بمناسبة افتتاح القناة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365