فتاة تعلن عن عشقها لحبيـبها بلافتة فى كفر الشيخ :"بحبك ..ومتزعلش منى"

لأول مرة، لجأت فتاة لوسيلة جديدة لتعبرعن عشقها لحبيبها محمد، وأكدت أنها تتمسك به، وذلك من خلال لافتة تم تعليقها بأحد شوارع تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، والتي قرأها المئات من الأهالى.

وتحمل اللافتة رسالة حب واعتذار علنية من إحدى العاشقات إلى حبيبها، مرسوم عليها قلوب حمراء وصور رومانسية. وقد جذبت هذه اللافتة انتباه المارة، لأنها وسيلة فريدة من نوعها للتعبير عن الحب والإخلاص.

وقالت الفتاة لحبيبها: "محمد حبيبي.. أنا بحبك أوي أوي.. مش عاوزاك طول العمر تزعل مني أبدًا.. بحبك أوى أوى".

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