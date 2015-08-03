مجلة أمريكية: افتتاح القناة قبل موعدها يؤكد عزم الدولة على جذب الاستثمار

أكدت مجلة (فوربس) الأمريكية التى تعنى بالشئون الاقتصادية والمالية أن افتتاح مصر لقناة السويس الجديدة قبل الموعد المحدد لها بعامين دليل على اعتزام الدولة على إعادة الاستقرار وتوفير بيئة تساعد على جذب الاستثمار.

وقالت المجلة الأمريكية - فى سياق مقال لمحللها الاقتصادى كريس رايت نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - إن المصريين نجحوا فى تحقيق هدفهم المعلن قبل الموعد المحدد له.

ووصف الوضع الاقتصادى فى مصر بأنه جيد، مشيرا إلى أن المسئولين المصريين أكدوا أن التوسعة سوف ترفع عدد السفن المارة فى القناة يوميا من 49 إلى 97 سفينة بحلول عام 2023 ، ما سيسهم فى زيادة دخل القناة ليرتفع من 3ر5 مليار دولار إلى 2ر13 مليار دولار.

وأضاف "رايت" أن مشروع قناة السويس الجديدة تم تمويله بشكل كبير من خلال شهادات الاستثمار ، لافتا إلى أن هذا يبرهن على أن هناك إمكانية لتوفير سيولة مالية فى مصر فى الاستثمارات الصحيحة.

ونقل المحلل الأمريكى عن هشام عز العرب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، الذى يعد أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر ، قوله إن لديه اعتقادا راسخا بأن مصر تخرج من التقلبات التى واجهتها فى الفترة الأخيرة ، مبرهنا على ذلك بقوله إن نتائج مصرفه تتحسن بشكل كبير ، بين السنوات المالية 2013 و 2014 ، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 31ر52 فى المائة، والأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 56ر32 فى المائة ، فيما بلغ إجمالى الأصول 43ر26 فى المائة.

ودعم رايت رأيه الإيجابى بشأن الاقتصادى المصرى بقرار وكالة (موديز) للتصنيف الائتمانى فى أبريل الماضى والذى رفع تصنيف سندات مصر السيادية إلى مستوى (B3)، وهى أول درجة تصاعدية بعد ستة أعوام من الهبوط منى بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

واختتم المحلل الأمريكى مقاله بالقول إن أولئك الذين لديهم أمل فى مستقبل أكثر إشراقا لمصر ، قد يكونون على حق ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مشروع قناة السويس الجديدة، يعد إنجازا كبيرا، وسوف يساعد مصر على أن تقدم نفسها على الساحة العالمية باعتبارها ماضية قدما فى الاتجاه الصحيح.

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