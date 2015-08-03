أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر

Google+ Print
6 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر 6 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر
عند ارتفاع درجات حرارة الطقس والذهاب للمصايف والتعرض المباشر لأشعة الشمس تتأثر البشرة بشكل أو بآخر بسبب الرطوبة وقد تتعرض للجفاف.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن البشرة تتأثر بشكل مباشر من أشعة الشمس فى فصل الصيف، ولكن عند ارتفاع درجات حرارة الطقس وزيادة سطوع أشعة الشمس يجب أن يتبع جميع الأشخاص بعض النصائح للحفاظ عليها.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض النصائح للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر، ومنها:

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس إلا فى حالة الاضطرار، لذلك عليك وضع واقى الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة.
>2- أثناء موجة الحر تجنبى قدر الإمكان التعرض للضغط النفسى الذى يدمر بشرتك فى الأيام العادية، ولكنه يدمرها بطريقة مضاعفة أثناء موجة الحر.
>3- تقليل التدخين يسهم فى الحد من إصابة بشرتك بالجفاف والشحوب.
>4- تناول 3 لترات من الماء فى اليوم.
>5- الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف من أهم الأطعمة الهامة لجسمك أثناء موجة الحر تشمل البطيخ والتين والخيار والخس.
>6- تناول البروتين الحيوانى والنباتى كاللحوم والدجاج والسمك والبيض والفول يعد من الأشياء الهامة أثناء هذه الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365