6 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر

عند ارتفاع درجات حرارة الطقس والذهاب للمصايف والتعرض المباشر لأشعة الشمس تتأثر البشرة بشكل أو بآخر بسبب الرطوبة وقد تتعرض للجفاف.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن البشرة تتأثر بشكل مباشر من أشعة الشمس فى فصل الصيف، ولكن عند ارتفاع درجات حرارة الطقس وزيادة سطوع أشعة الشمس يجب أن يتبع جميع الأشخاص بعض النصائح للحفاظ عليها.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض النصائح للحفاظ على بشرتك أثناء موجة الحر، ومنها:

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس إلا فى حالة الاضطرار، لذلك عليك وضع واقى الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة.

>2- أثناء موجة الحر تجنبى قدر الإمكان التعرض للضغط النفسى الذى يدمر بشرتك فى الأيام العادية، ولكنه يدمرها بطريقة مضاعفة أثناء موجة الحر.

>3- تقليل التدخين يسهم فى الحد من إصابة بشرتك بالجفاف والشحوب.

>4- تناول 3 لترات من الماء فى اليوم.

>5- الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف من أهم الأطعمة الهامة لجسمك أثناء موجة الحر تشمل البطيخ والتين والخيار والخس.

>6- تناول البروتين الحيوانى والنباتى كاللحوم والدجاج والسمك والبيض والفول يعد من الأشياء الهامة أثناء هذه الفترة.