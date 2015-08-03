"صحة الإسكندرية": رفع درجة الاستعداد يوم الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن مديرية الشئون الصحية والمستشفيات التابعة لها قد بدأت منذ اليوم مظاهر احتفالية بمناسبة قرب الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة يوم الخميس 6 يوليو 2015، تشمل هذه المظاهر رفع أعلام بجمهورية مصر العربية ومحافظة الإسكندرية وإذاعة الأغانى الوطنية لبث الروح الحماسية والوطنية بين المواطنين المترددين على المنشآت الصحية، علاوة على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لإقامة حملة للتبرع بالدم بين الشباب بمستشفى أبو قير يوم الثلاثاء 4 / 8 / 2015، وكذلك التنسيق مع قصور الثقافة لإقامة ندوات ثقافية.

وقال "حجازى" إن إدارة الطب العلاجى بالمديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والنوعية، وتم منع الإجازات للفريق الطبى من الأطباء والتمريض والفنيين، وتوفير كميات إضافية من الأدوية الأساسية الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال مع توفير كافة المستلزمات طبية ومستلزمات تشغيل المعامل والأشعة.

كما قامت إدارة الطوارئ بتجهيز فرق الإنتشار السريع لكافة التخصصات الحرجة: جراحة عظام – جراحة مخ و أعصاب – جراحة الأوعية الدموية – طوارئ – عناية مركزة، وتجهيز غرفة الطوارئ المركزى التى تعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة والتنسيق بين كافة قطاعات مقدمى الخدمات الصحية: المستشفيات الحكومية – المستشفيات الجامعية – مستشفيات القطاع الخاص والتابعة للجمعيات الأهلية.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف فى أماكن الاحتفالات وتجمعات الجمهور السكندرى أثناء الاحتفال بالساحات والميادين العامة والمنتزهات مع التأكد من جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل مع حالات.

محافظة الإسكندرية، مديرية الصحة، قناة السويس يوم الخميس 6 يوليو 2015، تشمل هذه المظاهر رفع أعلام بجمهورية مصر العربية ومحافظة الإسكندرية وإذاعة الأغانى الوطنية لبث الروح الحماسية والوطنية بين المواطنين المترددين على المنشآت الصحية، علاوة على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لإقامة حملة للتبرع بالدم بين الشباب بمستشفى أبو قير يوم الثلاثاء 4 / 8 / 2015، وكذلك التنسيق مع قصور الثقافة لإقامة ندوات ثقافية.

وقال "حجازى" إن إدارة الطب العلاجى بالمديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والنوعية، وتم منع الإجازات للفريق الطبى من الأطباء والتمريض والفنيين، وتوفير كميات إضافية من الأدوية الأساسية الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال مع توفير كافة المستلزمات طبية ومستلزمات تشغيل المعامل والأشعة.

كما قامت إدارة الطوارئ بتجهيز فرق الإنتشار السريع لكافة التخصصات الحرجة: جراحة عظام – جراحة مخ وأعصاب – جراحة الأوعية الدموية – طوارئ – عناية مركزة، وتجهيز غرفة الطوارئ المركزى التى تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة والتنسيق بين كافة قطاعات مقدمى الخدمات الصحية: المستشفيات الحكومية – المستشفيات الجامعية – مستشفيات القطاع الخاص والتابعة للجمعيات الأهلية.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف فى أماكن الاحتفالات وتجمعات الجمهور السكندرى أثناء الاحتفال بالساحات والميادين العامة والمنتزهات مع التأكد من جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل مع حالات.