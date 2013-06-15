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مراقبو لجان مدرسة أحمد بهجت يملون على الطلاب تعليمات الوزارة لمنع الغش

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مراقبو لجان مدرسة أحمد بهجت يملون على الطلاب تعليمات الوزارة لمنع الغش مراقبو لجان مدرسة أحمد بهجت يملون على الطلاب تعليمات الوزارة لمنع الغش

دخل طلاب المرحلة الثانوية غالى لجان لجنتى أحمد بهجت الثانوية بنين ومحمد كريم الإعدادية المشتركة بمنطقة كفر الجبل التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة لأداء امتحان مادة الفيزياء، وفور دخول الطلاب تعالت أصوات أحد مراقبين مدرسة أحمد بهجت الثانوية بنين وهو يتلى على الطلاب تعليمات وزارة التربية والتعليم بمنع الغش والنتائج المترتبة على محاولة أى طالب للغش، حيث قال "عينك فى ورقتك واللى يقولك غششنى اعمل نفسك مش سامعوا والا الورقة هتتسحب وتتحرم من الامتحانات سنتين".

ومن ناحية أخرى اختف أى مظاهر لتواجد أى عناصر من رجال الشرطة أمام المدارس منذ السابعة صباحا وحتى الآن.

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مصر 365