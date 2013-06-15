المرشح المعتدل حسن روحاني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية

كتب : أ ف ب منذ 7 دقائق

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن تقدم المرشح حسن روحاني، بنسبة 46% من الاصوات، وهي جاءت من حصر النتائج الرسمية لـ "6%" من مراكز الاقتراع.

قال وزير الداخلية الإيراني، محمد نجار، إن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، التي جرت في إيران، أمس الجمعة، أظهرت تقدم رجل الدين المعتدل حسن روحاني.

وقال نجار في التلفزيون الرسمي الإيراني إن من بين 826649 صوتا صحيحا أدلى بها الناخبون في 1631 مركز اقتراع في شتى انحاء ايران، حصل روحاني على 401949 صوتا، في حين وصل أقرب منافسيه رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف على 126896 صوتا.

ويتوحد المعتدلون والإصلاحيون في إيران وراء المرشح المعتدل، حسن روحاني، بهدف حشد أصوات الإيرانيين خلفه، بغية الحصول على مزيد من الحريات وتحسين العلاقات مع الغرب.

لكن المحافظين لم يتفقوا على مرشح مفضل، وويبدو سعيد جليلي المفاوض المتشدد في الملف النووي، أحد المرشحين بقوة، لكن عمدة طهران محمد باقر قليباف، ووزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي، أيضا من المرشحين البارزين الذين من الممكن أن يفتتوا أصوات المحافظين.