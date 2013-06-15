دراسة: نصف مرضى الروماتويد يوقفون استخدام الأدوية خلال أول عامين

كشف فريق من الباحثين الأوربيين، عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن مرض التهاب المفاصل الروماتويدى، أحد الأمراض المناعية المزمنة التى تهاجم المفاصل الثابتة بالجسم، وتصيب حوالى 1% من تعداد سكان العالم.

وأشار الباحثون إلى أن حوالى 33% من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى يتوقفون عن تناول العقاقير المضادة للمرض بعد مرور أول عام من استخدام الدواء، فيما ترتفع النسبة إلى 50% بعد مرور أول عامين، وهو ما قد ينذر بعواقب خطيرة وغير مرغوبة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن السبب الرئيسى لامتناع مرضى الروماتويد عن تناول الأدوية هو شعورهم بأن الدواء قد افتقد فاعليته ولم يعد مؤثراً، وحدث ذلك بين 35% من المرضى، فيما اعتقد 20% منهم بأن الدواء غير آمن، وهو ما يوصى بضرورة الحاجة إلى تطوير أدوية جديدة، وخاصة أنه لا يوجد علاج نهائى للمرض حتى الآن.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقده المؤتمر السنوى للرابطة الأوروبية لمكافحة الروماتيزم، وذلك فى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى.