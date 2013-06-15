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"الصريطي" و"أبوداود" أبرز الفائزين في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

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"الصريطي" و"أبوداود" أبرز الفائزين في انتخابات نقابة المهن التمثيلية "الصريطي" و"أبوداود" أبرز الفائزين في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 14-06-2013 23:41

أقيمت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية في نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، اليوم، تحت إشراف مستشارين من مجلس الدولة، وفاز فيها سامح الصريطى بعدد 311 صوتا، ومحمد أبو داوود 300 صوت، وسامى نوار 294 صوتا، وأحمد صيام 274 صوتا، وخليل مرسى 252 صوتا، ووائل عبدالله 210 أصوات.

يذكر أن العدد النهائي للمرشحين في الانتخابات كان 43 فنانا تنافسوا على 6 مقاعد، أبرزهم خليل مرسي وسامح الصريطي ومحمد أبو داوود وأيمن عذب ومحمد الصاوي وأحمد صيام وحلمي فودة، وكان خمسة من أعضاء المجلس القديم تقدموا لخوض الانتخابات من أصل ستة، خرجوا عن طريق القرعة حيث لم يقدم كمال عطية أوراق ترشحه.

وكانت قرعة التجديد النصفي، قد أجريت مؤخرا لخروج 6 أعضاء من مجلس إدارة النقابة الحالي، وأسفرت عن خروح سامح الصريطي ومحمد أبو داوود وحلمي فودة وكمال عطية وأحمد صيام ومحمد الصاوي، وتبقى الأعضاء الذين سيكملون باقي مدة الأربعة أعوام وهم سامي المغاوري وسيد خطاب وعفاف رشاد ومنير مكرم وأشرف طلبة ومحمود عامر.

ومعروف أن القرعة تسري بعد عامين على أعضاء مجلس إدارة النقابة، الذي يبلغ 12 عضوا، ليخرج ستة ويستمر الستة الآخرون، وموقع النقيب الذي يشغله حاليا أشرف عبدالغفور ليكملوا فترة 4 أعوام حيث تجري الانتخابات على منصب النقيب ومجلس النقابة بكامله.

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