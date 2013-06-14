"دراج" وعمار علي حسن يشاركان "الدستور" في تكريم عائلة الشهيد "المر" بسمنود

دراج يدعو المواطنين إلى الشهادة من أجل مصر يوم 30 يونيو

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الجمعة 14-06-2013 20:05

قال عمار علي حسن الكاتب السياسي، إن الشهيد وائل المر استشهد وهو يحمل في يده علم مصر وفي مكان عريق وهو سفح الهرم، وهو رمز لحضارة علمت البشرية جميعها معنى الشموخ.

وأضاف أن شهادة "المر" كانت لرفعة الإنسانية وهذا البلد، وأن مصر أعرق وأعظم من أن تأكلها "جماعة" استبدادية، فكلنا شهداء من أجل هذا البلد، وحث المصريين على المشاركة في 30 يونيو حتى نسترد حق الشهداء في ثورة 25 يناير، فلم يستطع أحد أن يدفس رؤوس المصريين.

وأضاف أمين حزب الدستور بالغربية الدكتور أحمد بيومي، أن تظاهرات 30 يونيو تدعو إلى أنه لابد وأن ينعم كل إنسان بحياة كريمة وهو الهدف الذي قامت من أجله الثورة وسوف تقوم علية الثورة الثانية لإسقاط نظام الإخوان.

جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الدستور أمانة المحلة وسمنود بمدينة سمنود مسقط رأس الشهيد وائل المر، شهيد القوات المسلحة، لتكريم أسرته، وحضر المؤتمر كل من دكتور عمار علي حسن، والدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسس حزب الدستور، الرائد سمير نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر، الدكتور أحمد بيومي أمين حزب الدستور بالغربية.

والد الشهيد "المر": نجلي دفع حياته ثمنا لرفع علم مصر عاليا فلا تضيعوها

وشدد دراج على أن استشهاد أي مصري يعتبر تضحية من أجل الوطن، وخرج الشعب المصري في ثورة 25 يناير طالبين الشهادة، ومنذ الثورة حتى اليوم لم تقدر الدولة الشهداء تقديرا حقيقيا، فلابد أن يكرم هؤلاء ويعود حقهم حتى يرتقي هذا البلد.

وعبر والد الشهيد "المر" عن شعوره بأن نجله ليس ابنه فقط بل ابن مصر، وأنه ليس حزينا على استشهاده بل إنه يتشرف بأن ابنه دفع حياته ثمنا لرفع اسم مصر ولم يسمح لعلم مصر بالسقوط، وأكد أنه اتصل به قبل الاستشهاد وقال له "أنا أتشرف الآن برفع علم مصر على سفح الهرم".