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أمين "الحرية والعدالة": الشعب سيدافع عن الرئيس و"الشورى" بكل ما يملك

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أمين "الحرية والعدالة": الشعب سيدافع عن الرئيس و"الشورى" بكل ما يملك أمين "الحرية والعدالة": الشعب سيدافع عن الرئيس و"الشورى" بكل ما يملك

كتب : هانى الوزيرى منذ 58 دقيقة

قال حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة، إن اليوم 14 يونيو هو الذكرى السنوية اﻷولى لاغتيال اﻹرادة الشعبية بحل مجلس الشعب في أول انتخابات حره ونزيهة شهد لها العالم أجمع بعد ثورة 25 يناير المجيدة، حسب تعبيره.

وأضاف، فى تصريح له مساء اليوم، "الشعب لن يقبل ولن يسمح باغتيال إرادته مره أخرى، وسيدافع عن إرادته بكل مايملك، ومن يتصور أنه يمكنه تكرار اغتيال إرادة المصريين فهو واهم، والمؤسسات المنتخبة المتمثلة حاليا في الرئيس ومجلس الشوري يعبران عن إرادة الشعب وهو قادر على حماية إرادته".

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