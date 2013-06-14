حزب الله ينفي ما تردد عن رفع "راية الحسين" على مئذنة مسجد الخليفة عمر في القصير

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

عرضت قناة "المنار" المنتمية لحزب الله، شريط فيديو يظهر رفع راية "يا حسين" على مسجد "الإمام الحسن المجتبى" في القصير السورية.

ويظهر الفيديو كيفية نشر الخبر على قناتي "العربية" و"الجزيرة"، وعلى الموقعين الإلكترونيين التابعين لهاتين القناتين، حيث يقول الخبر إنه "تم رفع راية "يا حسين" على مسجد الخليفة عمر بن الخطاب في القصير".

ونفى المعلق على الشريط أن يكون ذلك صحيحا، قال "ذهبت الفضائيات بعيدا في التضليل، وأبعد من الكيلومترين اللذين يفصلان المسجدين، والهدف هو بث الفرقة والتحريض الإعلامي".

وأظهر الفيديو مئذنة مسجد الإمام حسن المجتبى التابع للطائفة الشيعية في القصير. وتضمن مقارنة بين المسجدين وشكلهما الهندسي وداخلهما لتوضيح الاختلاف التام بينهما.

وكان أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، قد وصف هذا الفيديو بالكاذب فى كلمة له مساء اليوم، وهدفه الفتنة بين السنة والشيعة فى العالم الإسلامي.