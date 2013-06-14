الإخوان يتهمون السياسيين والإعلاميين بالكذب .. وتمرد : مرسي فاشل

تظاهرالمئات من شباب حركة تمرد في ميدان الزراعين في بنى سويف ورفعوا أعلام بيضاء بموعد 30 يونيو القادم وهتفوا يسقط حكم المرشد ورفعوا لافتات فاشلون وعشان كده نازلين 30 يونية وأزمة سولار وأزمة بنزين مفيش أمن مفيش كهربة مفيش فلوس وقتلوا جنودنا وضيعوا نيلنا فيما قامت حركة باسم (مع الشرعية ضد الهمجية ) تبنتها الإخوان المسلمين بعمل مسيرة طافت ميادين محافظة بنى سويف ورفعوا لافتات “مكملين مع مرسي”، وانتهت المسيرة إلى الوقوف بجانب شباب حركة تمرد في ميدان الزراعيين وتم إغلاق الميدان .

وتسببت المظاهرات التي قام بها مجموعة أطلقت على نفسها (مع الشرعية ) ببني سويف وأعضاء من الإخوان المسلمين في تصادم بين سيارات ودراجات بخارية في ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف وأدت التصادمات إلى إصابة فتاة فى الخامسة والعشرين عندما صدمتها دراجة بخارية، حيث أصيبت وتم نقلها إلى مستشفى خاص للعلاج وكانت حركة مع الشرعية التى تبنتها جماعة الاخوان المسلمين في بنى سويف قد رفعوا لافتات عليها صور عدد من الإعلامين ورؤساء تحرير لصحف مستقلة ومذيعين لقنوات فضائية اتهموهم بأنهم “حرامية” و “كاذبين”، فيما هاجمت الحركة الجديدة حركة تمرد ورفعوا لافتات وصفوها بالهمجية ورسموا صورة المذيع جورج قرداحي وكتبوا سؤال “متى تنجح حركة تمرد وأُعطي 4 إجابات ساخرة الأولى : “لما الديك يبض” والثانية “لما الجمل يطلع النخلة” والثالثة “لما تشوفوا حلمة ودنكم” والرابعة لما تحلبوا العجل” .

ورفعوا لافتات مسيئة إلى الإعلامين لدرجة أنهم اتهموا الإعلامي يوسف الحسيني ووصفوه بأنه كلب سايويرس، وكان حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان قد أطلقوا حملة لمواجهة رسوم الجرافيتي التي رسمها نشطاء حملة تمرد وشباب الحركات الثورية للحشد لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وقام أعضاء التنظيم بإزالة الجرافيتي ورسموا مكانها كتابات وأدعية دينية تدعو إلى تهدئة أجواء الشارع وعدم المشاركة في مليونية 30 يونيو .

> ونشر أعضاء تمرد رسوماً للحشد للمليونية على الحوائط والجدران، بينها جدارية ضخمة بطول فى ميدان الزراعين يسقط المرشد

واتهم ايهاب خاطر منسق حركة 6 ابريل ببنى سويف الاخوان المسلمين بانهم قدموا كشفا باسماء عدد من النشطاء فى بنى سويف الى الاجهزة الامنية وطالبوهم بالقبض عليهم قبل 30 يونيه ، واضاف ان ما سماه «ميليشيات» الجماعة وأعضاء حزبها السياسى تقوم بإزالة الرسوم الجرافيتية المرسومة بطول شارع البحر الرئيسى ومنطقة الجامعة ، وقال إنهم يسعون لحجب الرسومات التى كشفت حقيقية النظام الإخوانى الذى أثبت قياداته أنهم فاشلون وغير قادرين على تلبية مطالب الشعب المصرى بسبب تدهور الظروف الاقتصادية سواء نقص كميات السولار والبنزين فى محطات الوقود وقطع الكهرباء بالساعات بصفة يومية.

وأوضح أن الجماعة لجأت كذلك إلى استخدام كتابات وأدعيه دينية تدعو إلى تهدئة أجواء الشارع وعدم المشاركة فى المسيرات التى تخرج ضد النظام.

وهاجم خاطر رئيس الجمهورية لعدم كشفه عن هوية الجناة المتورطين فى اختطاف 7 مجندين، وأيضاً المتورطين فى مذبحة مجندى رفح الذين استشهدوا فى شهر رمضان الماضى.

> ودعت حركة ” مع الشرعية ضد الهمجية ” جموع صحفيو بني سويف لحضور فعالياتها على مدار اسبوع قادم الى الأماكن في بني سويف ميدان المديرية، صلاح سالم، عبد السلام عارف، أحمد عرابي،

وكان شباب حركة تمرد قد نهروا أحد شباب الإخوان المسلمين عندما قام برفع حذائه والضرب على صورة الإعلامية منى الشاذلي، وكادت أن تحدث اشتباكات بين الطرفين لولا تدخل منسق حركة تمرد وبدأ في الهتاف مرة أخرى وطلب من الشباب التزام السلمية .

فيما قام حزب الحرية والعدالة بتوزيع منشور آخر بعنوان بيان من القوى السياسية وزعه على المواطنين أثناء المظاهرات أكدوا فيه أن أعداء الثورة يسعون إلى إحداث أزمات في الكهرباء والوقود والمياه والخبز بهدف إثارة المواطنين ضد رئيس الجمهورية.

وأوضح البيان أن الدعوات التي تنادي بالانقضاض على الشرعية وإسقاط الرئيس المنتخب بعد مرور عام اننا سنتصدى بحسم لأي محاولة تمس إرادة الشعب ودعا المنشور الجماهير إلى النزول يوم الجمعة 21 يونيو من أمام مسجد رابعة العدوية .

وقال محمد مصطفى منسق حركة تمرد أن الإعلام المصري هو البطل الحقيقي وراء كشف النظام وأن الاعلاميين فى مصر شرفاء وأصحاب مبادئ وانهم يؤدون واجبهم بدون تحيز والدليل أنهم نقلوا على السنة النظام الحالي للمصريين وعودهم ونقلوا أيضًا الحجج وراء عدم تنفيذ الوعود .