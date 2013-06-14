فيراتي: لن ألحق بأنشيلوتي في ريال مدريد

أكد الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان بأنه لن يلحق بمدربه كارلو أنشيلوتي إذا تولى الأخير تدريب ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أنشيلوتي يسعى لجلب ذو الـ20 عاما معه للملكي بعد أن قدم اللاعب مستوى رائع الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.

وقال فيراتي لقناة (راي) الإيطالية "أرى أن أنشيلوتي ربما يذهب لتدريب ريال مدريد ، إذا حدث هذا فسأكون سعيدا من أجله فهو سيدرب ناد كبير جدا".

وأضاف "مستقبلي ليس مرتبطا بمدربي فأنا سعيد جدا هنا في باريس سان جيرمان وأود البقاء فعلا".

وكان فيراتي قد انضم مطلع الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من بيسكارا الإيطالي ومثل منتخب بلاده في 3 مناسبات من قبل.