بالفيديو والصور.. استعراضات غينية للترحيب بزيارة إبراهيم محلب
تدافع عدد من أبناء الجالية المصرية بغينيا الاستوائية، على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فور نزوله من قاعة كبار الزوار بمطار مالابو لمصافحتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان فى استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله المطار ميلام تانج نائب الرئيس الغينى ورئيس الوزراء فيسنتى تومى يرافقه عدد كبير من الوزراء، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمى وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وغينيا الاستوائية.
فيما تضمن استقبال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عروضا استعراضية غينية، للترحيب بزيارته من أمام مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية فى زيارة تستغرق يومين.
وكان فى استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله المطار ميلام تانج نائب الرئيس الغينى ورئيس الوزراء فيسنتى تومى يرافقه عدد كبير من الوزراء، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمى وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وغينيا الاستوائية.
>
>