بالصور.. كتابة موعد افتتاح قناة السويس بحروف من ضوء على قلعة قايتباى
فى إطار الاحتفالات بقرب افتتاح قناة السويس تم تركيب شاشة على مبنى قلعة قايتباى بمحافظة لعرض الجدول الزمنى للافتتاح.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، والتى يتوافد عليها زائرى المدينة الساحلية من المصريين والعرب والأجانب.
>
وتشهد المحافظة حاليا استعدادات كبرى لإقامة احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة والتى سوف تشارك فيها جميع المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية .
يذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، والتى يتوافد عليها زائرى المدينة الساحلية من المصريين والعرب والأجانب.
>
>
شاشة على مبنى قلعة قايتباى
>
موعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة
>
الاسكندرية سوف تشارك فى الاحتفالات
>
قلعة قايتباى بالاسكندرية
>
مشروع قناة السويس الجديد
>