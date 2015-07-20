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بالصور.. كتابة موعد افتتاح قناة السويس بحروف من ضوء على قلعة قايتباى

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فى إطار الاحتفالات بقرب افتتاح قناة السويس تم تركيب شاشة على مبنى قلعة قايتباى بمحافظة لعرض الجدول الزمنى للافتتاح.

وتشهد المحافظة حاليا استعدادات كبرى لإقامة احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة والتى سوف تشارك فيها جميع المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية .

يذكر أن منطقة قلعة قايتباى تعد من أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، والتى يتوافد عليها زائرى المدينة الساحلية من المصريين والعرب والأجانب.
>شاشة على مبنى قلعة قايتباى -اليوم السابع -7 -2015
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شاشة على مبنى قلعة قايتباى

موعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة -اليوم السابع -7 -2015
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موعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة

الاسكندرية سوف تشارك فى الاحتفالات -اليوم السابع -7 -2015
>

الاسكندرية سوف تشارك فى الاحتفالات

قلعة قايتباى بالاسكندرية -اليوم السابع -7 -2015
>

قلعة قايتباى بالاسكندرية

مشروع قناة السويس الجديد -اليوم السابع -7 -2015
>

مشروع قناة السويس الجديد


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