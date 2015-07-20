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فوائد مذهلة لقشر الموز.. أهمها تبييض الأسنان وتلميع الأثاث

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فوائد مذهلة لقشر الموز.. أهمها تبييض الأسنان وتلميع الأثاث فوائد مذهلة لقشر الموز.. أهمها تبييض الأسنان وتلميع الأثاث
يحتوى الموز على ثلاثة أنواع من السكر، وهى السكروز وسكر الفواكه والجلوكوز، والعديد من الفيتامينات وهو غنى بالبوتاسيوم وفيتامين K.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عبر تقرير حديث له، عن سبع فوائد مذهلة لقشر الموز، وتشمل:

1- تبييض الأسنان
>إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وسهلة لتبييض الأسنان، يمكنك الآن فعلها عن طريق فرك الأسنان بقشر الموز، وسوف ترى نتائج مذهلة بعد بضعة اسابيع.
>2- القضاء على الحبوب والبثور بالوجه
>يعتبر قشر الموز من أقوى العلاجات الطبيعية التى تعتنى بالبشرة، حيث إن وضع قشر الموز على الأماكن التى تظهر بها الحبوب والبثور يقضى عليها إضافة إلى منعها من الظهور مرة أخرى.
>3- معالجة التجاعيد
>قشر الموز علاج ممتاز للبشرة صحية، حيث إنه يغذى الجلد، وبالتالى يعالج تجاعيد الجلد، ويقلل من فرص ظهور شيخوخة الجلد.
>4- علاج فعَال للصدفية
>أثبتت العديد من الدراسات أن قشر الموز له فاعلية كبيرة فى علاج الصدفية.
>5- يمكن استخدامه فى التنظيف
>يحتوى قشر الموز على خصائص رهيبة ومذهلة للتنظيف، حيث يمكن استخدامه فى تنظيف الأحذية والأثاث والفضة والأحجار الكريمة.

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