تفجيرات غزة الأخيرة تشعل الصراع بين حماس وعناصر "داعش" فى القطاع

كشف بيان لتجمع أهالى المعتقلين السلفيين فى سجون حركة حماس عن تجاوزات أخلاقية قامت بها عناصر مسلحة من الحركة ضد السلفيين "المنضمين لتنظيم داعش" فى قطاع غزة.

وقال الأهالي، في البيان الذى حمل عنوان" مؤامرة واضحة...حملة اعتقالات شرسة تشنها سلطات حماس بحق "المجاهدين السلفيين"، بعد ساعات من مسرحية التفجيرات المفتعلة، إن حماس -مدعومة بعناصر من القسام- أقدمت على اقتحام ومداهمة منازل واعتقال العديد من أبناء الجماعة السلفية من "الدعاة والمجاهدين"، جاءت هذه الاعتقالات التعسفية بعد ساعات فقط مما وصفه البيان بـ "مسرحية التفجيرات" الأخيرة المفتعلة فى القطاع.

وأكد الأهالى أن التفجيرات تقف خلفها جهات مشبوهة تهدف من ورائها لإيجاد ذريعة وتأييد شعبى لمثل هذه الاعتقالات الظالمة بحق السلفيين " المنتمين لتنظيم داعش"، والتى لم تتوقف منذ جريمة "هدم حماس لمسجد المتحابين" بدير البلح وسط قطاع غزة، ولكن زادت وتيرتها الليلة الماضية؛ فى صورة تكشف بشكل سافر من هو المستفيد من "مسرحية التفجيرات" والتى لا علاقة للسلفيين بها لا من قريب ولا من بعيد، بحسب البيان.

جرائم حماس غير الأخلاقية

وكشف البيان عن جرائم أخلاقية تم ارتكابها فى حملة الاعتقالات الأخيرة التى قامت بها حركة حماس تماثل ما يقوم به العدو الإسرائيلى ضد الأهالى فى الضفة الغربية وما تقوم به السلطة هناك من اعتقالات سياسية.

وأكد البيان أن حملات الاعتقال والمداهمة التى تم توثيقها فقط الليلة الماضية، شملت اقتحام قوات حماس منزل الأخ (أ . ج) غرب مدينة غزة، وقامت بتفتيش المنزل بشكل همجى والعبث بمحتوياته دون مراعاة وجود النساء فى المنزل.

- قوات حماس تختطف الأخ ( إ، م) من منطقة النفق بمدينة غزة، بعد أن أطلقت النار عليه, وأنباء عن إصابته.

- قوات حماس تقتحم منزل "عائلة الدلو" من منطقة النفق بمدينة غزة, للضغط عليهم بتسليم إبنهم الأخ (م، د) المطارد لهم منذ أشهر!

- قوات حماس تختطف اثنين من داخل "مشفى أبو يوسف النجار" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة, كانا في زيارة لمريض في المشفى.

- قوات حماس تختطف الأخ (م . ح) من منطقة النفق بمدنية غزة، وتقتاده إلى جهة مجهولة.

- قوات حماس تختطف الأخ (ط . ع) من منطقة النفق بمدينة غزة، وتقتاده إلى جهة مجهولة.

- قوات حماس تختطف الأخ (س . أ) وشقيقه الأخ (و. أ) من منطقة النفق بمدينة غزة وتقتادهما إلى جهة مجهولة.

- قوات حماس تختطف الأخ (ن، م) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتقتاده إلى جهة مجهولة.

- قوات حماس تختطف أربع إخوة من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وتقتادهم إلى جهة مجهولة وهم الأخ (إ, م) و الأخ (ل, ز) و الأخ (م, ع) والأخ (أ, ش(.

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