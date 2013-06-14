إلغاء سفر لاجىء سوداني أثار الشغب وسط ركاب طائرة نيويورك

كتب : حسن حسين منذ 43 دقيقة

ألغت سلطات مطار القاهرة اليوم سفر لاجىء سوداني إلى الولايات المتحدة، بعد إصابته بحالة سكر وإثارته الشغب وسط ركاب الطائرة، حيث تم إنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه.

وصرحت مصادر مسئولة بالمطار إنه أثناء تصعيد ركاب رحلة مصر للطيران رقم "985" والمتجهة إلى نيويورك، فوجىء الركاب بالراكب السوداني "ح.أ" يحمل وثيقة لاجئين، يهذى بكلمات غير مفهومة ويحاول الاحتكاك بهم وتفوح من فمه رائحة الكحول، فتم استدعاء طبيب الحجر الصحي وبالكشف على الراكب تبين إصابته بحالة سكر، فتم إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه.