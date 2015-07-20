64%من القراء يتوقعون نجاح الأوقاف فى منع أئمة الإخوان من ارتقاء المنابر

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح وزارة الأوقاف فى منع أئمة الإخوان ومؤيدهم من ارتقاء المنابر"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الأوقاف فى منع أئمة الإخوان من ارتقاء المنابر.

وتوقع 64% من القراء نجاح وزارة الأوقاف فى منع أئمة الإخوان ومؤيديهم من ارتقاء المنابر، فى الوقت الذى استبعد فيه 33% من القراء نجاح وزارة الأوقاف فى منع أئمة الإخوان ومؤيدهم من ارتقاء المنابر، بينما أعرب 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

"الأوقاف" تحذر العاملين بها من تمكين غير المصرح لهم بإلقاء الخطب

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