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الزمالك يقاطع CRT بعد قرار رئيس القناة بمنع ظهور مرتضى منصور

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الزمالك يقاطع CRT بعد قرار رئيس القناة بمنع ظهور مرتضى منصور الزمالك يقاطع CRT بعد قرار رئيس القناة بمنع ظهور مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك مقاطعة قنوات CRT ومنع التعامل معها بصفة نهائية بعد قرار رئيس القناة أحمد سعيد بمنع مرتضى منصور في الظهور بالقناة.

مرتضى منصور رئيس الزمالك خرج وهاجم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بشدة خلال برنامج (كلام في الكرة) على قناة CRT. (طالع التفاصيل)

قبل أن يدخل رئيس القناة في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج ليؤكد منع مرتضى منصور من الظهور أو الدخول في مداخلة هاتفية لأي برنامج يُبث على شاشة القناة.

وأكد نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي مقاطعة القناة إلى جانب أشاء لقرار الشركة الراعية للفريق بعد بث مباريات الزمالك على CRT.

اضغط هنا لمعرفة مزيد من التفاصيل عن منع مرتضى منصور بعد مهاجمة رئيس الأهلي

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فيديو اليوم السابع