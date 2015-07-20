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نجم #في_القمة إنفوجرافيك - باسم مرسي .. احذر يا إكرامي من سر المهاجم الأخطر

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نجم #في_القمة إنفوجرافيك - باسم مرسي .. احذر يا إكرامي من سر المهاجم الأخطر نجم #في_القمة إنفوجرافيك - باسم مرسي .. احذر يا إكرامي من سر المهاجم الأخطر

هو هداف الفريق الأول وواحد من أفضل لاعبي الموسم. باسم مرسي مهاجم الزمالك خطر من المنتظر أن يهدد مرمى الأهلي وحارسه شريف إكرامي.

تسديدتان على الأقل هو معدل باسم مرسي خلال أي مباراة له في الدوري المصري.

مع 17 هدفا ونسبة تمريرات صحيحة تصل إلى 65%. أرقام توضح مدى خطورة باسم مرسي الذي لا يفقد الكرة كثيرا مع فوزه بالتدخلات الفردية وهو سر قوة مهاجم الزمالك.

أرقام مميزة يستعرضها FilGoal.com في صورة واحدة ضمن تغطية #في_القمة.

ويستعد الزمالك ومهاجمه باسم مرسي لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء في قمة الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك لنقطة واحدة من 3 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري.

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